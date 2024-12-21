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Beşiktaşlı futbolcu tepki gösteren taraftara el hareketi çekti

Beşiktaşlı futbolcu tepki gösteren taraftara el hareketi çekti

21:4321/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaşlı futbolcu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Alanyaspor maçında kendisini protesto eden taraftara el hareketi çekti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde son 8 maçında tek galibiyeti bulunan siyah-beyazlılar, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Uzun süredir devam eden kötü gidişatın üzerine Alanyaspor beraberliğiyle siyah-beyazlı taraftarlar da takıma tepkisini artırdı.

Kenarda ısınma hareketlerini tamamlayan Jean Onana, yedek kulübesine doğru gelirken taraftarların protestosuna maruz kaldı.

Gazeteci Hakan Gündoğar'ın haberine göre, Onana, yedek kulübesine giderken kendisine tepki gösteren taraftarlara orta parmağını gösterdi.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş taraftarları, takıma yoğun bir ıslıklı tepkide bulundu.


#Beşiktaş
#Alanyaspor
#Trendyol Süper Lig

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