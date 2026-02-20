Beşiktaşlı taraftarlardan Göztepe maçı için sürpriz hamle

Beşiktaş taraftarı, Göztepe maçı öncesi yıldız futbolcu Vaclav Cerny’ye büyük bir sürpriz hazırlıyor. Siyah-beyazlılar, performansıyla kısa sürede gönülleri fetheden Çek oyuncu için tribünlere özel bir pankart asacak.

1 /4 Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı ve sergilediği futbolla taraftarın sevgilisi haline gelen Vaclav Cerny, Göztepe müsabakasında özel bir ilgiyle karşılaşacak

2 /4 Süper Lig’deki kritik mücadelede tribünleri dolduracak olan siyah-beyazlı futbolseverler, Çek vatandaşı olan yıldız isim için hazırladıkları pankartı görücüye çıkaracak.

3 /4 Pankartta yer alan "Çek Kartalı" vurgusu, oyuncunun kulüp kimliğiyle bütünleşmesini simgeliyor.