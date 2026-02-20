Beşiktaşlı taraftarlardan Göztepe maçı için sürpriz hamle

Beşiktaş taraftarı, Göztepe maçı öncesi yıldız futbolcu Vaclav Cerny’ye büyük bir sürpriz hazırlıyor. Siyah-beyazlılar, performansıyla kısa sürede gönülleri fetheden Çek oyuncu için tribünlere özel bir pankart asacak.
Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı ve sergilediği futbolla taraftarın sevgilisi haline gelen Vaclav Cerny, Göztepe müsabakasında özel bir ilgiyle karşılaşacak
Süper Lig’deki kritik mücadelede tribünleri dolduracak olan siyah-beyazlı futbolseverler, Çek vatandaşı olan yıldız isim için hazırladıkları pankartı görücüye çıkaracak.
Pankartta yer alan "Çek Kartalı" vurgusu, oyuncunun kulüp kimliğiyle bütünleşmesini simgeliyor.
Beşiktaşlı taraftar gruplarının organize ettiği bu çalışma, oyuncunun motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.