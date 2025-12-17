Beşiktaş'ta ara transfer dönemine az bir süre kala ilk ayrılık gerçekleşiyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen deneyimli ismin sözleşme fesih görüşmeleri başladı.
Beşiktaş'ta Trabzonspor beraberliği sonrası Çek futbolcu David Jurasek'in sözleşme fesih görüşmeleri başladı.
Sezon başından beri sergilediği performansla beklentileri bir türlü karşılayamayan sol bek oyuncusunun ayrılığı yakın.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, David Jurasek ile yapılan sözleşmenin feshi için Benfica ile görüşmelere devam ediyor. Portekiz kulübü, maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Jurasek'i geri alacak.
Beşiktaş’ta aradığını bulamayan 25 yaşındaki Jurasek, bu sezon toplamda 16 karşılaşmada forma giyerken skor katkısı veremedi.