Beşiktaş’ta Semih gerçeği ortaya çıktı: ‘İsteklerimi yerine getirmiyor’

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’un göreve gelmesinin ardından forma şansı bulamayan milli yıldız Semih Kılıçsoy ilk 11 özlemi sürüyor. Van Bronckhorst'un üst üste 7. maçta yedek soyundurduğu Semih Kılıçsoy'a Gaziantep FK deplasmanında hiç süre vermemesi büyük tepki topladı. Hollandalı teknik adamın Semih Kılıçsoy’a neden forma şansı vermediği ise belli oldu. İşte detaylar.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un üst üste 7. maçta yedek soyundurduğu Semih Kılıçsoy'a Gaziantep FK deplasmanında hiç süre vermemesi büyük tepki topladı.
Ciro Immobile'yi 67. dakikada oyundan alırken Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya süren Hollandalı çalıştırıcı, Semih'e şans tanımaması nedeniyle bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.
Van Bronckhorst'un Semih'le ilgili bu tutumu taraftarların yanı sıra siyah-beyazlı yöneticileri de şaşkınlığa uğrattı. Beşiktaş'ın 90+5'te yediği şok golle 2 puan kaybetmesi Hollandalı teknik adama yönelik eleştirilerin dozunu daha da artırdı.
Giovanni van Bronckhorst'un, güncel bonservis değeri 15 milyon euro olan Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de forma vermemesinin perde arkasındaki bazı gerçekler ortaya çıktı.
Buna göre Hollandalı teknik adamın, Semih'in antrenman temposundan yeterince memnun olmadığı aktarıldı.
Genç golcünün taktik ağırlıklı çalışmalar ve çift kale maçlarda Van Bronckhorst'un isteklerini tam olarak yerine getiremediği de vurgulandı.
Bu arada siyah-beyazlı hocanın, Semih'le ilgili bir önyargısının bulanmadığı ifade edildi.
Van Bronckhorst'un tam aksine çok beğendiği golcü oyuncuya eksiklerini giderdikten sonra düzenli forma şansı vermenin hesaplarını yaptığı kaydedildi.
Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK maçının ardından Semih Kılıçsoy için gelen sorunun ardından, "Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor.
Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir." demişti.
Beşiktaş'ın eski golcüsü İlhan Mansız, Tivibuspor ekranlarında Semih Kılıçsoy'un süre bulamamasıyla ilgili konuştu.
Mansız'ın açıklamaları şöyle:
"İçeriden şu bilgiyi aldım. Semih Kılıçsoy'un bazı test değerleri Van Bronckhorst'un istediği seviyede değil. Bu ne olabilir? Yüklenme sonrası istediği çabuklukta rejenerasyona geçememek gibi.
Eğer hoca test değerlerini yeterli görmüyorsa oyuncuyu korumak isteyebilir veya oynatmak istemeyebilir.
Bir kanat oyuncusunun kondisyon değerleri çok yüksek olmalı. Dolayısıyla belki de fiziksel anlamda Semih'i tam hazır bulmuyor şu an."