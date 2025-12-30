Yeni Şafak
Bırakmaya niyeti yok! Kazuyoshi Miura 58 yaşında transfer oldu

15:5030/12/2025, Salı
Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu Kazuyoshi Miura, 58 yaşında Japonya 3. Ligi ekiplerinden Fukushima United ile haziran ayına kadar kiralık sözleşme imzaladı.

Şubat 2026’da 59 yaşına girecek dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu Miura Haziran 2026’ya kadar geçerli kiralık sözleşmeye imza attı.

BBC’nin haberine göre profesyonel futbolcu olarak 41’inci sezonuna hazırlanan futbolcu “Yaşım ne olursa olsun futbola tutkum değişmedi” diyor.

Yokohama FC’den kiralanan Miura transferiyle ilgili “Bu fırsat için minnettarım. Birlikte tarih yazalım” dedi.

Miura, 1990-2000 arasında formasını giydiği Japonya Milli Takımı’yla 89 kez sahaya çıkıp 55 gol attı.

