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Spor

Böyle dostluk maçı görülmedi: Yumruk yumruğa kavga çıktı!

17:20 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:21 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich ve İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 39. dakikasında iki oyuncu arasında gerginlik yaşandı. Kısa süre içerisinde olay yumruklu kavgaya döndü. Kavga videosu ve detaylar haberimizde.

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Yeni sezona hazırlık kapsamında İngiltere Championship ekibi West Bromwich ve La Liga ekibi Mallorca karşı karşıya geldi.


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Maç Mallorca’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.


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Maçın 39. dakikasında iki futbolcu arasında gerginlik yaşandı.


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Gerginlik kısa süre içerisinde yumruklu kavgaya dönüştü.


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Her iki takımın oyuncuları takım arkadaşlarını ayırmakta güçlük çekti.


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West Bromwich - Mallorca yumruklu kavga (VİDEO)

#West Bromwich
#Mallorca
#İngiltere Championship
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