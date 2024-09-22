Brighton - Nottingham Forest maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de mi?

Premier Lig'de heyecan 5. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Lige iyi bir başlangıç yapan ve 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Brighton, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlıyor. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın maç kadrosundaydı. Futbolseverler, Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de yer alıp almadığını merak ediyor. Mücadeelenin ilk 11'leri açıklandı. İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler...

1 /7 İngiltere Premier Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

2 /7 Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor.

3 /7 Brigton, sezona iki galibiyet ve iki beraberlikle iyi bir başlangıç yapmıştı.

4 /7 Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

5 /7 Ferdi Kadıoğlu Nottingham Forest maçında ilk 11'de mi?

Brighton'ın açıkladığı ilk 11'de, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu yer almıyor. Genç sol bek yedekler arasında...

6 /7 Brighton - Nottingham Forest maçı 11'leri

Brighton: Verbruggen, Dunk, Adingra, Georginio, Welbeck, Baleba, Mitoma, Van Hecke, Estupinan, Veltman, Hinshelwood

Nottingham Forest: Sels, Murillo, Anderson, Gibss-White, Wood, Hudson-Odoi, Ward-Prowse, Moreno, Elanga, Milenkovic, Aina

