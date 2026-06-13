2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası, turnuvanın üçüncü gününde kelimenin tam anlamıyla zirve yapıyor! ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonda, bugün yani 13 Haziran Cumartesi günü (ve pazara bağlayan gece) dünya futbolunun devleri sahne alıyor. Milyonlarca Türk futbolseverin gözü kulağı ise Vancouver'dan gelecek haberde. Peki, bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası’nda bu akşam kim oynuyor, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz? İşte günün maç programı…

1 /6 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverleri 13 Haziran Cumartesi günü birbirinden kritik dört karşılaşma beklerken, gözler özellikle Brezilya'nın sahaya çıkacağı mücadeleye ve A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk sınavına çevrildi.



2 /6 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Günün açılış karşılaşmasında B Grubu'nda Katar ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve Santa Clara'daki Levi's Stadyumu'nda oynanacak.



3 /6 Gece yarısının ardından ise Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya, C Grubu'ndaki ilk maçında Fas ile kozlarını paylaşacak. New York/New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 01.00'de başlayacak.



4 /6 Günün üçüncü maçında Haiti ile İskoçya karşı karşıya gelecek. C Grubu'ndaki mücadele, Boston'daki Gillette Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 04.00'te başlayacak.



5 /6 Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği günün son maçında ise A Milli Takım, D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 14 Haziran Pazar sabahı Türkiye saatiyle 07.00'de başlayacak.

