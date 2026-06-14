BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? || Dünya Kupası’nda hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 14 Haziran Pazar günün maç programı…

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası, turnuvanın dördüncü gününde E ve F gruplarında oynanacak rüya gibi karşılaşmalarla devam ediyor! ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği dev organizasyonda bugün, yani 14 Haziran Pazar günü (ve pazartesiye bağlayan gece) dünya futbolunun iki devi, Almanya ve Hollanda sahne alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası’nda bu akşam kim oynuyor, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz? İşte futbolseverlerin kaçırmaması gereken günün programı...

1 /5 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 14 Haziran Pazar günü de hız kesmeden devam ediyor. E ve F gruplarında oynanacak dört kritik karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Günün en dikkat çeken mücadelesinde Almanya, Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Curaçao ile karşı karşıya gelecek.



2 /5 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? Dünya Kupası’nda hangi maçlar var, saat kaçta? Günün açılış maçında E Grubu'nda Almanya ile Curaçao kozlarını paylaşacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Saat 23.00'te ise F Grubu'nda Hollanda ile Japonya karşı karşıya gelecek.



3 /5 Gece yarısının ardından Dünya Kupası heyecanı devam edecek. E Grubu'nda Fildişi Sahili ile Ekvador, 15 Haziran Pazartesi günü saat 02.00'de sahaya çıkacak. Günün son karşılaşmasında ise F Grubu'nda İsveç ile Tunus, saat 05.00'te karşı karşıya gelecek.



4 /5 Karşılaşmalar TRT 1, TRT Spor ve tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Dünya Kupası'nda gruplarındaki ilk maçlarına çıkacak takımlar, turnuvaya galibiyetle başlayarak avantaj yakalamayı hedefliyor.