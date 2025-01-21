Bülent Korkmaz'dan sürpriz imza: İşte yeni takımı

Son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, Trendyol 1. Lig ekibinin yeni teknik direktörü oldu.
30 Haziran 2023 tarihinden bu yana boşta olan teknik direktör Bülent Korkmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da teknik direktörlüğe 56 yaşındaki çalıştırıcının getirildiği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağlamıştır. Yeni hocamız Bülent Korkmaz'a ve ekibine, 'Hoş geldin' der, nice başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul temsilcisinde sezona başlanan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 19. haftanın ardından yollar ayrıldı.
Esenler Erokspor, 20 haftası geride kalan ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor.
Bülent Korkmaz, son olarak 2022-2023 sezonunda Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı.