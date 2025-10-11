Yeni Şafak
Bulgaristan'da İrfan Can Kahveci'ye dikkat çeken soru! Tepkisi gündem oldu

12:5111/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'la karşılaşacak. Maç için bu ülkeye giden milli futbolcuları, bir grup Türk taraftar karşılarken İrfan Can Kahveci'ye sorulan bir soru dikkat çekti.

2026 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye, Bulgaristan'la deplasmanda karşılaşacak.

Mücadele öncesi A Milli Takım, maçın oynanacağı Sofia'ya gitti.

Fanatik'te yer alan habere göre milli futbolcuları karşılayan bir grup Türk taraftar, imza dağıtan İrfan Can Kahveci ile diyaloğa girdi. 

Fenerbahçeli taraftar, Kahveci'ye "Şampiyonluk ne zaman? Bekliyoruz. 11 yıl oldu bu şehirde şampiyonluk kutlayamadık. Ne zaman şampiyon olacağız? Mert Hakan'a söyleyin, Sebastian'la konuşun, hepsiyle konuşun" dedi.

Bu sözler sonrası milli futbolcunun gülerek tepki vermesi dikkat çekti.

