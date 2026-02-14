Canlı yayında açıkladı! "Icardi'nin kilo verme nedeni..."

Galatasaray'ın sahasında Eyüpspor'u 5-1 yendiği maçta hat-trick yapan Mauro Icardi'nin kilo verme nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...
Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği maçın ardından A Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. İşte o açıklamalar:
"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi ile özel görüşme yaptı. Okan Buruk da var işin içinde. Başkan, Icardi'den vazgeçme niyeti olan biri değil. Özel görüştü ve o kiloları vermesindeki en büyük sebep Dursun Özbek."
"Bir insan kendini dışlanmış gibi hissetmemeli. Üç gol ayağa kalkışının sebebi. Victor Osimhen de ona asistler yaptı, o da mutsuz değil bu durumda. Mauro Icardi, Süper Lig'de çok gol atar ve gol atmaya devam eder. Bu bir gerçek."
"Eyüpspor maçında hat-trick yaptı ve gol sayısı 13 oldu! Tam oynamayan, ilk 11 çıkmayan ve en kötü sezonunda olan Icardi'den bahsediyoruz."