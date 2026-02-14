Yeni Şafak
Canlı yayında açıkladı! "Icardi'nin kilo verme nedeni..."

Canlı yayında açıkladı! "Icardi'nin kilo verme nedeni..."

11:2114/02/2026, Cumartesi
Galatasaray'ın sahasında Eyüpspor'u 5-1 yendiği maçta hat-trick yapan Mauro Icardi'nin kilo verme nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği maçın ardından A Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi ile özel görüşme yaptı. Okan Buruk da var işin içinde. Başkan, Icardi'den vazgeçme niyeti olan biri değil. Özel görüştü ve o kiloları vermesindeki en büyük sebep Dursun Özbek."

"Bir insan kendini dışlanmış gibi hissetmemeli. Üç gol ayağa kalkışının sebebi. Victor Osimhen de ona asistler yaptı, o da mutsuz değil bu durumda. Mauro Icardi, Süper Lig'de çok gol atar ve gol atmaya devam eder. Bu bir gerçek."

"Eyüpspor maçında hat-trick yaptı ve gol sayısı 13 oldu! Tam oynamayan, ilk 11 çıkmayan ve en kötü sezonunda olan Icardi'den bahsediyoruz."

