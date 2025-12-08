Cenk Tosun: Affedilecek bir şey yapmadım

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, devre arasında ayrılma niyetinin olmadığını ve yeniden takıma dönmek istediğini söyledi. "Ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım?" diyen tecrübeli futbolcu, kararın kendisini şaşırttığını ifade etti.
Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan isimler arasında yer alan Cenk Tosun, geleceğine ilişkin sessizliğini bozdu. Tecrübeli golcünün sözlerini yayıncı kuruluş muhabiri Gürler Akgün paylaştı.
Akgün’ün aktardığına göre Cenk Tosun, devre arasında takım değiştirmeyi düşünmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna tekrar girmek istiyorum. Ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım? Affedilecek bir şey yapmadım, kadroya geri çağırılmayı bekliyorum. Fenerbahçe'de oynamak istiyorum."
Sarı-lacivertlilerde daha önce İrfan Can Kahveci de kadro dışı bırakılmıştı.
Kulüp bugün bir açıklama daha yaparak savunma oyuncusu Rodrigo Becao’nun da kadro dışı bırakıldığını duyurdu.