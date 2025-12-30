Christopher Nkunku'dan Fenerbahçe kararı: Transferin son durumu açıklandı

Forvet bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan forması giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku için teklifini yaptı. Bu gelişmelerin ardından transfer haberleriyle adından söz ettiren gazeteci Di Marzio, 28 yaşındaki futbolcunun kararını duyurdu.
Ara transfer döneminde forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Alexander Sörloth'un ardından Milan'ın yıldızı Christopher Nkunku'ya da teklifini yaptı.
Transfer görüşmeleri için yurt dışına giden yönetici Ertan Torunoğulları, Fransız yıldız için kulübüyle görüşmelere başladı. İtalyan devi Milan, Christopher Nkunku için 35 milyon Euro talep etti.
Milan'ın 35 milyon Euroluk bonservis teklifini fazla bulan Fenerbahçe yönetimi bonservis bedelini aşağı çekmek adına pazarlıklara başladı.
Bu gelişmelerin ardından transfer haberleriyle adından söz ettiren İtalyan gazeteci Di Marzio, Nkunku'nun Milan'dan ayrılmaya sıcak bakmadığını belirtti.
Di Marzio haberinde şu ifadeleri kullandı;
"Nkunku, şu anda Milan'da kalmak ve Allegri ile beraber şansını denemek istiyor. Oyuncu, kulübü ve taraftarları ikna edebilmek için en azından sezon sonuna kadar Milan forması giymek istiyor.
Bu durum, Fenerbahçe ile olan müzakerelerin tamamen kapanması anlamına gelmiyor. 30 Aralık itibarıyla son durum bu."