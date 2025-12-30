Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Christopher Nkunku'dan Fenerbahçe kararı: Transferin son durumu açıklandı

Christopher Nkunku'dan Fenerbahçe kararı: Transferin son durumu açıklandı

14:4130/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Forvet bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan forması giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku için teklifini yaptı. Bu gelişmelerin ardından transfer haberleriyle adından söz ettiren gazeteci Di Marzio, 28 yaşındaki futbolcunun kararını duyurdu.

Ara transfer döneminde forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Alexander Sörloth'un ardından Milan'ın yıldızı Christopher Nkunku'ya da teklifini yaptı.

Transfer görüşmeleri için yurt dışına giden yönetici Ertan Torunoğulları, Fransız yıldız için kulübüyle görüşmelere başladı. İtalyan devi Milan, Christopher Nkunku için 35 milyon Euro talep etti.

Milan'ın 35 milyon Euroluk bonservis teklifini fazla bulan Fenerbahçe yönetimi bonservis bedelini aşağı çekmek adına pazarlıklara başladı.

Bu gelişmelerin ardından transfer haberleriyle adından söz ettiren İtalyan gazeteci Di Marzio, Nkunku'nun Milan'dan ayrılmaya sıcak bakmadığını belirtti.

Di Marzio haberinde şu ifadeleri kullandı;

"Nkunku, şu anda Milan'da kalmak ve Allegri ile beraber şansını denemek istiyor. Oyuncu, kulübü ve taraftarları ikna edebilmek için en azından sezon sonuna kadar Milan forması giymek istiyor.


Bu durum, Fenerbahçe ile olan müzakerelerin tamamen kapanması anlamına gelmiyor. 30 Aralık itibarıyla son durum bu."

#Fenerbahçe
#Christopher Nkunku
#Transfer
#Milan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şırnak TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim listesi: Cizre, Beytüşşebap, İdil, Silopi, Uludere ve Güçlükonak 500 bin konut kurası yapıldı