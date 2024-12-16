Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca’nın piyasa değerleri güncellendi. Yıldız futbolcuların piyasa değerlerindeki düşüşler dikkat çekti. Peki, Cristiano Ronaldo ve Talisca’nın piyasa değeri ne kadar, kaç milyon euro? İşte detaylar.
Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo’nun piyasa değeri güncellendi.
Portekizli yıldız bu sezon çıktığı 19 maçta 16 gol 3 asist kaydetti.
CRİSTİANO RONALDO'NUN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Ronaldo’nun piyasa değeri 15 milyon €’dan 12 milyon €’ya düşmesine rağmen, 34 yaş üstü oyuncular arasında dünyanın en değerli isimlerinden biri oldu.
ANDERSON TALİSCA'NIN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca’nın değeri ise 1 milyon € düşüşle 12 milyon € seviyelerine indi.
Brezilyalı oyuncu, bu sezon 19 maçta 8 gol kaydetti.