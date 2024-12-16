Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Piyasa değerleri eşitlendi: İşte Ronaldo ve Talisca’nın yeni değerleri…

Piyasa değerleri eşitlendi: İşte Ronaldo ve Talisca’nın yeni değerleri…

11:5016/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca’nın piyasa değerleri güncellendi. Yıldız futbolcuların piyasa değerlerindeki düşüşler dikkat çekti. Peki, Cristiano Ronaldo ve Talisca’nın piyasa değeri ne kadar, kaç milyon euro? İşte detaylar.

Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo’nun piyasa değeri güncellendi. 

Portekizli yıldız bu sezon çıktığı 19 maçta 16 gol 3 asist kaydetti.


CRİSTİANO RONALDO'NUN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?


Ronaldo’nun piyasa değeri 15 milyon €’dan 12 milyon €’ya düşmesine rağmen, 34 yaş üstü oyuncular arasında dünyanın en değerli isimlerinden biri oldu.


ANDERSON TALİSCA'NIN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca’nın değeri ise 1 milyon € düşüşle 12 milyon € seviyelerine indi.


Brezilyalı oyuncu, bu sezon 19 maçta 8 gol kaydetti.

#Cristiano Ronaldo
#Anderson Talisca
#Al Nassr

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni yılda altın yükselecek mi, düşecek mi? Uzman isim altının gidişatını değerlendirdi