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Cristiano Ronaldo’dan Barcelonalı yıldıza övgü dolu sözler: ‘Bu neslin en iyisi’

Cristiano Ronaldo’dan Barcelonalı yıldıza övgü dolu sözler: ‘Bu neslin en iyisi’

11:3720/09/2024, الجمعة
G: 20/09/2024, الجمعة
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Barcelona’nın yıldızına övgü dolu sözlerde bulundu. Bir döneme Real Madrid formasıyla damga vuran 39 yaşındaki tecrübeli isim ezeli rakip olan Barcelona taraftarının gönlünü sözleriyle fethetti. Detaylar haberimizde.

Cristiano Ronaldo, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal’a övgülerde bulunarak, 17 yaşındaki oyuncuyu “neslinin en iyilerinden biri” olarak değerlendirdi.


Son aylarda üst düzey bir performans sergileyen Yamal, artık sadece en iyi genç oyuncular arasında değil, dünyanın en iyi futbolcularıyla da kıyaslanıyor.


Euro 2024’te Turnuvanın En İyi Genç Oyuncusu seçilen Yamal, Ronaldo’nun dikkatini çekmeyi başardı.

Cristiano Ronaldo, basına yaptığı açıklamada, “Lamine Yamal’da çok büyük bir yetenek görüyorum.


Umarım gelecekte herhangi bir sorun yaşamaz ve kesinlikle bu neslin en iyilerinden biri olacak” dedi.


Geçen yıl 15 yaşında Barcelona’nın A takımında ilk maçına çıkan Yamal, şu ana kadar Xavi Hernandez, Luis De La Fuente ve Hansi Flick gibi üç farklı teknik direktörün yönetiminde kendini kanıtladı.


Flick yönetimindeki yeni sezona da harika bir başlangıç yapan Yamal, Raphinha ile birlikte takımın hücum gücünün ana unsurlarından biri haline geldi.


Barcelona’nın 17 yaşındaki yıldızı son olarak Monaco ile oynanan Şampiyonlar Ligi grup aşaması açılış maçında sahne alırken, Ansu Fati’den sonra turnuvanın en genç ikinci golcüsü olmayı da başardı.


Lamine Yamal

Lamine Yamal

#Cristiano Ronaldo
#Barcelona
#Lamine Yamal

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