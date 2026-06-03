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Daily Express dünyaya duyurdu: İngiliz devi Victor Osimhen için dev bonservisi gözden çıkardı

Daily Express dünyaya duyurdu: İngiliz devi Victor Osimhen için dev bonservisi gözden çıkardı

10:353/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Manchester United, hücum hattındaki gol sorununu çözmek adına Galatasaray'ın 27 yaşındaki Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'i transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

Manchester United, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’i öncelikli hedefleri arasına aldı.


İngiliz gazetesi Daily Express'in haberinde, Manchester United'ın 27 yaşındaki futbolcuyu transfer listesinin üst sıralarına yazdığı belirtildi.


Haberde, Galatasaray’ın yıldız futbolcunun ayrılığına sıcak bakmadığı, olası resmi teklifler için ise yüksek bonservis beklentisi içinde olduğu ifade edildi. 

Osimhen’in yıllık 13 milyon sterlinlik maaşının da transferde önemli bir engel oluşturabileceği aktarıldı.


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