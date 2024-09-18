Serie devi Roma’da teknik direktörlük yapan Daniele De Rossi’nin görevine son verildi. Kulüpte futbolcu olarak uzun yıllar forma giyen tecrübeli isim bu sezon 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lige başladı. Peki, De Rossi Roma’dan neden kovuldu? İşte detaylar.

1 / 10 İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da teknik direktör Daniele De Rossi ile yollar ayrıldı.

2 / 10 Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı De Rossi'nin görevine son verildiği belirtildi.



3 / 10 Roma'da uzun yıllar forma giyen De Rossi, ocak ayında takımın başına geçmişti.

4 / 10 De Rossi Roma’dan neden kovuldu?

De Rossi yönetiminde bu sezon Serie A'da galibiyet alamayan Roma, 3 beraberlik ve bir mağlubiyetle 3 puan topladı.



5 / 10 Daniele De Rossi kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda forma giydi?

Daniele De Rossi, 24 Temmuz 1983 doğumlu, İtalyan futbolunun unutulmaz isimlerinden biridir. Roma'nın sembol oyuncularından biri olarak anılan De Rossi, uzun yıllar İtalya milli takımında ve kulübü AS Roma’da mücadele etti.

6 / 10 Sert oyun tarzı, liderlik vasıfları ve sadakatiyle tanınan De Rossi, dünya futboluna iz bırakan orta saha oyuncularından biri olmuştur.

7 / 10 Daniele De Rossi, AS Roma altyapısından yetişmiş ve profesyonel kariyerinin büyük bir bölümünü bu kulüpte geçirmiştir. 2001 yılında Roma A takımında forma giymeye başlayan De Rossi, tam 18 sezon boyunca başkent kulübünün formasını terletti.

8 / 10 Roma'da oynadığı süre boyunca hem İtalya Serie A’da hem de Avrupa kupalarında takımın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.

9 / 10 Kariyeri boyunca 616 kez Roma formasını giydi ve kulüp tarihinin efsaneleri arasına adını yazdırdı.