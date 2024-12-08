Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Derbi sonrasında Jose Mourinho'ya sert sözler: 'Sınıfta kaldı'

Derbi sonrasında Jose Mourinho'ya sert sözler: 'Sınıfta kaldı'

Haber Merkezi
09:338/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Mücadele sonrasında teknik direktör Jose Mourinho için yorumculardan sert sözler geldi.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı.

Sarı lacivertliler mücadeleyi 1-0 kaybetti ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren İlker Yağcıoğlu, Jose Mourinho'yu eleştirdi.

Yağcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"İlk 11 tercihine bir şey diyemem ama Osayi Samuel 2 idman değil, 22 idman kaçırsa da Mert Müldür'den daha iyi oynar. Fenerbahçe'de beklentileri veremeyenler var. Mesela Oğuz Aydın, Maximin, Fred yine yoktu. Dolayısıyla iş orta sahada Amrabat'ın sırtına kaldı hem de ciddi anlamda."

"Yine en iyi topları Tadic attı ama o da çok oyunda görünmedi. Böyle olunca istediği golü bulamadı Fenerbahçe. Beşiktaş daha akıllı oynadı ve daha doğru oyun tercih etti."

"Fenerbahçe 3 puan kaybetti, moral kaybetti, özgüven kaybetti."

"Jose Mourinho sınıfta kaldı. Mourinho'nun derbideki hamlelerinin gecikti. Daha erken yapabilirdi."

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Beşiktaş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik tablosu 2027’de değişecek mi?