Derbi sonrasında Jose Mourinho'ya sert sözler: 'Sınıfta kaldı'

"İlk 11 tercihine bir şey diyemem ama Osayi Samuel 2 idman değil, 22 idman kaçırsa da Mert Müldür'den daha iyi oynar. Fenerbahçe'de beklentileri veremeyenler var. Mesela Oğuz Aydın, Maximin, Fred yine yoktu. Dolayısıyla iş orta sahada Amrabat'ın sırtına kaldı hem de ciddi anlamda."