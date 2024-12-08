Derbi sonrasında Jose Mourinho'ya sert sözler: 'Sınıfta kaldı'

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Mücadele sonrasında teknik direktör Jose Mourinho için yorumculardan sert sözler geldi.
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı.
Sarı lacivertliler mücadeleyi 1-0 kaybetti ve şampiyonluk yarışında yara aldı.
Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren İlker Yağcıoğlu, Jose Mourinho'yu eleştirdi.
Yağcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"İlk 11 tercihine bir şey diyemem ama Osayi Samuel 2 idman değil, 22 idman kaçırsa da Mert Müldür'den daha iyi oynar. Fenerbahçe'de beklentileri veremeyenler var. Mesela Oğuz Aydın, Maximin, Fred yine yoktu. Dolayısıyla iş orta sahada Amrabat'ın sırtına kaldı hem de ciddi anlamda."
"Yine en iyi topları Tadic attı ama o da çok oyunda görünmedi. Böyle olunca istediği golü bulamadı Fenerbahçe. Beşiktaş daha akıllı oynadı ve daha doğru oyun tercih etti."
"Fenerbahçe 3 puan kaybetti, moral kaybetti, özgüven kaybetti."
"Jose Mourinho sınıfta kaldı. Mourinho'nun derbideki hamlelerinin gecikti. Daha erken yapabilirdi."