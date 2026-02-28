Devler Ligi'nin en hızlı golcüleri açıklandı! Osimhen'in sıralaması dikkat çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en hızlı forvetleri belli oldu. Galatasaray forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen de 20 futbolculuk listede yer aldı.
Devler Ligi'nin en hızlı forvetleri açıklandı. Fotomaç'ta yer alan habere göre işte o sıralama...
20- Maximilian Beier | 32.69 km/h | Borussia Dortmund
19- Ayoub El Kaabi | 32.74 km/h | Olimpiakos
18- Marcus Thuram | 32.80 km/h | Inter
17- Alexander Sörloth | 32.81 km/h | Atletico Madrid
16- Nicolo Tresdoli | 32.97 km/h | Club Brugge
15- Omar Marmoush | 33.06 km/h | Manchester City
14- Senny Mayulu | 33.25 km/h | Paris Saint Germain
13- Viktor Gyökeres | 33.26 km/h | Arsenal
12- Camilo Duran | 33.32 km/h | Karabağ
11- Victor Osimhen | 33.45 km/h | Galatasaray
10- Randal Kolo Muani | 33.60 km/h | Tottenham
9- Andreas Helmersen | 33.83 km/h | Bodo Glimt
8- Dusan Vlahovic | 33.87 km/h | Juventus
7- Luis Suarez | 33.92 km/h | Sporting Lizbon
6- Gonzalo Garcia | 34.09 km/h | Real Madrid
5- Christian Kofane | 34.84 km/h | Bayer Leverkusen
4- Erling Haaland | 34.87 km/h | Manchester City
3- Hugo Ekitike | 34.91 km/h | Liverpool
2- Lois Openda | 35.16 km/h | Juventus
1- Kylian Mbappe | 35.67 km/h | Real Madrid