Devler Ligi'nin en hızlı golcüleri açıklandı! Osimhen'in sıralaması dikkat çekti

28/02/2026, Cumartesi
28/02/2026, Cumartesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en hızlı forvetleri belli oldu. Galatasaray forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen de 20 futbolculuk listede yer aldı.

Devler Ligi'nin en hızlı forvetleri açıklandı. Fotomaç'ta yer alan habere göre işte o sıralama...


20- Maximilian Beier | 32.69 km/h | Borussia Dortmund

19- Ayoub El Kaabi | 32.74 km/h | Olimpiakos

18- Marcus Thuram | 32.80 km/h | Inter

17- Alexander Sörloth | 32.81 km/h | Atletico Madrid

16- Nicolo Tresdoli | 32.97 km/h | Club Brugge

15- Omar Marmoush | 33.06 km/h | Manchester City

14- Senny Mayulu | 33.25 km/h | Paris Saint Germain

13- Viktor Gyökeres | 33.26 km/h | Arsenal

12- Camilo Duran | 33.32 km/h | Karabağ

11- Victor Osimhen | 33.45 km/h | Galatasaray

10- Randal Kolo Muani | 33.60 km/h | Tottenham

9- Andreas Helmersen | 33.83 km/h | Bodo Glimt

8- Dusan Vlahovic | 33.87 km/h | Juventus

7- Luis Suarez | 33.92 km/h | Sporting Lizbon

6- Gonzalo Garcia | 34.09 km/h | Real Madrid

5- Christian Kofane | 34.84 km/h | Bayer Leverkusen

4- Erling Haaland | 34.87 km/h | Manchester City

3- Hugo Ekitike | 34.91 km/h | Liverpool

2- Lois Openda | 35.16 km/h | Juventus

1- Kylian Mbappe | 35.67 km/h | Real Madrid

