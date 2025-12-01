Dört uygulama da aynı takımı işaret etti: İşte yapay zekanın derbi için skor tahminleri

Kadıköy’de bu akşam sadece üç puan değil, zirvenin geleceği de şekillenecek. Dev derbi öncesi yapay zekaların ortak tercihi Fenerbahçe olurken, tahmin edilen skorlar dikkati çekti.

1 /6 Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam Kadıköy’de sezonun en kritik derbilerinden birine çıkacak.

2 /6 Sarı-kırmızılılar, 32 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyor. Okan Buruk’un öğrencileri, derbiden galibiyetle ayrılıp zirvedeki avantajını artırmak istiyor.

3 /6 Fenerbahçe ise taraftarı önünde kazanarak hem liderliği devralmayı hem de şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü ele geçirmeyi hedefliyor.

5 /6 Derbi öncesinde yapay zeka platformlarının skor tahminleri de dikkat çekti. Birçok model, karşılaşmada avantajı Fenerbahçe’den yana gördü.