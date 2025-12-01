Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dört uygulama da aynı takımı işaret etti: İşte yapay zekanın derbi için skor tahminleri

Dört uygulama da aynı takımı işaret etti: İşte yapay zekanın derbi için skor tahminleri

15:431/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kadıköy’de bu akşam sadece üç puan değil, zirvenin geleceği de şekillenecek. Dev derbi öncesi yapay zekaların ortak tercihi Fenerbahçe olurken, tahmin edilen skorlar dikkati çekti.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam Kadıköy’de sezonun en kritik derbilerinden birine çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, 32 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyor. Okan Buruk’un öğrencileri, derbiden galibiyetle ayrılıp zirvedeki avantajını artırmak istiyor.

Fenerbahçe ise taraftarı önünde kazanarak hem liderliği devralmayı hem de şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü ele geçirmeyi hedefliyor.

Derbi öncesinde yapay zeka platformlarının skor tahminleri de dikkat çekti. Birçok model, karşılaşmada avantajı Fenerbahçe’den yana gördü.

Yapay zekaların skor tahminleri şöyle:


ChatGPT: Fenerbahçe 2-1 Galatasaray


Gemini: Fenerbahçe 3-1 Galatasaray


Grok: Fenerbahçe 2-1 Galatasaray


Kumru: Fenerbahçe 3-1 Galatasaray


Tüm tahminlerde Fenerbahçe çıkması, derbi öncesi sosyal medyada da geniş yankı buldu.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyon tutarı belli oldu mu?