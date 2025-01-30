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Dortmund'un yeni hocası belli oldu! İşte Nuri Şahin'in yerine getirilen isim

Dortmund'un yeni hocası belli oldu! İşte Nuri Şahin'in yerine getirilen isim

12:0030/01/2025, Perşembe
AA
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Alman ekibi Borussia Dortmund'da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Nuri Şahin ile yollar ayrılmıştı. Türk çalıştırıcının yerine getirilen isim belli oldu.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'da görevine son verilen teknik direktör Nuri Şahin'in ardından yerine gelen isim belli oldu.

Takımın başına Hırvat teknik adam Niko Kovac getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund, Niko Kovac'ı yeni teknik direktör olarak görevlendirdi. Berlin doğumlu 53 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandı ve önümüzdeki pazar günü kulübün Heidenheim'a karşı oynayacağı Bundesliga maçının ardından resmi olarak görev alacak." denildi.


Almanya ekibi, yaklaşık 7 ay teknik direktörlük görevini üstlenen Nuri Şahin ile 22 Ocak'ta yolların ayrıldığını açıklamıştı.

#Nuri Şahin
#Borussia Dortmund
#Niko Kovac

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