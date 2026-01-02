Dünya devinden Osimhen'e ret! "İhtiyacımız yok"

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhem'le ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. Yıldız ismin, İngiliz bir menajer tarafından Bayern Münih'e önerildiği ifade edildi.

1 /4 Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon euro ödeyerek Napoli'den bonservisini aldığı Victor Osimhen için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Nijeryalı golcünün adı Bayern Münih'le anılıyor.

2 /4 NTV Spor'un Alman basınından aktardığı habere göre Victor Osimhen, İngiliz bir menajer tarafından Bayern Münih'e önerildi.

3 /4 Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, İngiliz menajere Bayern Münih'in şu anda Osimhen'e ihtiyacı olmadığını açıkça belirtti. Alman devinin Kane'in sezon sonunda ayrılmak istemesi durumunda Osimhen'i gündemine alabileceği ifade edildi.