Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünya kadar para kazanıyor ama futbol oynamıyor!

Dünya kadar para kazanıyor ama futbol oynamıyor!

21:0820/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'de son günlerde futbolseverlerin tepkisini çeken yıldız bir futbolcu var. Hiçbir şekilde sahaya çıkmaya ikna olmayan yıldız isim son görüntüsüyle yeniden gündem haline geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 48 gün sonra Portekizli yıldız Rafa Silva'yı kadroya dahil etti.

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, uzun süre sonra dahil olduğu kadroda isteksiz tavırlarıyla tepki çekti.

Önceki günlerde takımdan ayrılmak istediği açıklanan Rafa Silva idmanlara çıkmaya başlamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva ile ilgili 'oynamak isterse, oynatırız. Biz onunla ilgili olumlu her şeye açığız' demişti.

Çaykur Rizespor maçı öncesinde isteksiz tavırlar sergileyen Rafa Silva'ya sosyal medyadan eleştiri mesajları atıldı.

Rafa Silva, Beşiktaş'ta 48 gündür ilk 11'de forma giymiyor.

Rafa Silva'nın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.


Beşiktaş yönetimi Rafa Silva'nın transferi için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini duyurmuştu.

#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE PROMOSYON YARIŞI ALEV ALDI: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?