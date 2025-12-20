Dünya kadar para kazanıyor ama futbol oynamıyor!

Süper Lig'de son günlerde futbolseverlerin tepkisini çeken yıldız bir futbolcu var. Hiçbir şekilde sahaya çıkmaya ikna olmayan yıldız isim son görüntüsüyle yeniden gündem haline geldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 48 gün sonra Portekizli yıldız Rafa Silva'yı kadroya dahil etti.
Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, uzun süre sonra dahil olduğu kadroda isteksiz tavırlarıyla tepki çekti.
Önceki günlerde takımdan ayrılmak istediği açıklanan Rafa Silva idmanlara çıkmaya başlamıştı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva ile ilgili 'oynamak isterse, oynatırız. Biz onunla ilgili olumlu her şeye açığız' demişti.
Çaykur Rizespor maçı öncesinde isteksiz tavırlar sergileyen Rafa Silva'ya sosyal medyadan eleştiri mesajları atıldı.
Rafa Silva, Beşiktaş'ta 48 gündür ilk 11'de forma giymiyor.
Rafa Silva'nın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.
Beşiktaş yönetimi Rafa Silva'nın transferi için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini duyurmuştu.