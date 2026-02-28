Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünya Kupası ile birlikte futbolda oyun kuralları değişiyor: Yeni kararlar onaylandı

Dünya Kupası ile birlikte futbolda oyun kuralları değişiyor: Yeni kararlar onaylandı

Haber Merkezi
16:2728/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

IFAB, maç temposunu artırmak ve zaman geçirmeyi azaltmak için yeni kuralları onayladı. Değişiklikler 2026 Dünya Kupası dahil tüm organizasyonlarda uygulanacak.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 140. Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda, maç temposunu artırmak ve oyun genelinde zaman kaybını azaltmak amacıyla tasarlanmış bir dizi önlemi onayladı.

İşte IFAB tarafından alınan yeni kurallar:

Taç ve kale vuruşlarına 5 saniyelik geri sayım: Süre aşılırsa taç rakibe verilecek, geciken kale vuruşu ise korner olacak.

•Oyuncu değişikliği süresi 10 saniye: Çıkmayan oyuncu yüzünden, giren oyuncu 1 dakika beklemek zorunda kalacak.

•Sakatlık sonrası 1 dakika saha dışında bekleme olacak (akan süreyle).

•VAR kapsamı genişletildi: Hatalı ikinci sarı karttan kırmızı, yanlış oyuncuya kart ve açık şekilde hatalı korner kararları incelenebilecek.

•Kalecilerin taktiksel sakatlık geciktirmeleri için deneme süreci başlatılacak.

2026/27 Oyun Kuralları güncellemeleri:


•Hazırlık maçlarında 8 (anlaşmayla 11’e kadar) oyuncu değişikliği

•Organizasyon isterse hakem vücut kamerası

•Hava atışında topun, pozisyonu kaybetmeyecek takıma verilmesi netleştirildi

•Penaltıda kazara “çifte dokunuş” açıklaması kurala eklendi

Avantaj sonrası gol olursa, bariz gol şansını engelleyen oyuncuya kart verilmeyecek

•Ofsayt denemeleri ve yarı otomatik ofsayt teknolojisi çalışmaları devam edecek

#dünya kupası
#ifab
#oyun kuralları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL, İZMİR, ANKARA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026? İstanbul, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu mu?