Dünya Kupası ile birlikte futbolda oyun kuralları değişiyor: Yeni kararlar onaylandı

IFAB, maç temposunu artırmak ve zaman geçirmeyi azaltmak için yeni kuralları onayladı. Değişiklikler 2026 Dünya Kupası dahil tüm organizasyonlarda uygulanacak.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 140. Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda, maç temposunu artırmak ve oyun genelinde zaman kaybını azaltmak amacıyla tasarlanmış bir dizi önlemi onayladı.
İşte IFAB tarafından alınan yeni kurallar:
Taç ve kale vuruşlarına 5 saniyelik geri sayım: Süre aşılırsa taç rakibe verilecek, geciken kale vuruşu ise korner olacak.
•Oyuncu değişikliği süresi 10 saniye: Çıkmayan oyuncu yüzünden, giren oyuncu 1 dakika beklemek zorunda kalacak.
•Sakatlık sonrası 1 dakika saha dışında bekleme olacak (akan süreyle).
•VAR kapsamı genişletildi: Hatalı ikinci sarı karttan kırmızı, yanlış oyuncuya kart ve açık şekilde hatalı korner kararları incelenebilecek.
•Kalecilerin taktiksel sakatlık geciktirmeleri için deneme süreci başlatılacak.
2026/27 Oyun Kuralları güncellemeleri:
•Hazırlık maçlarında 8 (anlaşmayla 11’e kadar) oyuncu değişikliği
•Organizasyon isterse hakem vücut kamerası
•Hava atışında topun, pozisyonu kaybetmeyecek takıma verilmesi netleştirildi
•Penaltıda kazara “çifte dokunuş” açıklaması kurala eklendi
Avantaj sonrası gol olursa, bariz gol şansını engelleyen oyuncuya kart verilmeyecek
•Ofsayt denemeleri ve yarı otomatik ofsayt teknolojisi çalışmaları devam edecek