Dünya Şampiyonu Muhammed Furkan Özbek tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Dünya Şampiyonu Muhammed Furkan Özbek tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Dünya şampiyonu unvanına sahip milli haltercimiz Muhammed Furkan Özbek, aynı zamanda öğrencisi olduğu Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen özel bir söyleşiye katıldı. "Sahadan Öğren Söyleşileri" etkinliğinde genç sporcu adaylarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Özbek, zirveye giden zorlu yolda karşılaştığı engelleri, azmi ve Türkiye'yi temsil etmenin gururunu anlattı.

Türkiye'nin gururu, dünya şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, akademik eğitimini sürdürdüğü Gazi Üniversitesi'nde, spor bilimleri alanında kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilerle bir araya geldi. Üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi seminer salonunda gerçekleştirilen "Sahadan Öğren Söyleşileri" adlı etkinlik, genç sporcu ve akademisyen adayları tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlikte kürsüye çıkan Özbek, şampiyonluk yolculuğundaki deneyimlerini, disiplinin önemini ve milli sporcu olmanın manevi sorumluluğunu aktardı.

Dünya şampiyonu, sporcuların sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel olarak da her zaman zirveye hazır olması gerektiğini ifade etti.

