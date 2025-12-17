Yeni Şafak
Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun sevgilisi "Burada yaşayamam" dedi: Kulüpten ayrılma kararı aldı!

08:4117/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Alman devi Borussia Dortmund, sahalarda eşine az rastlanır bir transfer kriziyle sarsılıyor. Takımın 23 yaşındaki parlayan yıldızıyla sözleşme uzatmak isteyen yönetim, beklemediği bir engelle karşılaştı.

Alman devi Borussia Dortmund, Karim Adeyemi'nin geleceğiyle ilgili sürpriz bir krizle karşı karşıya kaldı.


Bild'de yer alan habere göre; Adeyemi'nin yeni sözleşme imzalamaması ve ayrılık düşüncesinin futbol performansı ya da saha içindeki durumlarla bağlantılı olmadığı ortaya çıktı.


Kararın arkasında, Adeyemi'nin kız arkadaşının "Büyük bir Avrupa şehrinde yaşamak istiyorum" yönündeki talebinin bulunduğu, Dortmund'da yaşamaktan mutsuz olduğu ifade edildi.


23 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatma görüşmeleri yapan Dortmund yönetiminin ise bu gelişmenin ardından masadan geçici olarak kalktığı ve görüşmeleri durdurduğu kaydedildi.


