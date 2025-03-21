Dünyanın en iyi genç futbolcuları sıralandı: İlk 10'da 2 Türk var

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladı. Lamine Yamal'ın başı çektiği listede A Milli Takımımız'dan iki isim yer aldı. İşte o liste:
1-) Lamine Yamal (Barcelona): 90.8 puan
2-) Conrad Harder (Sporting Lizbon): 88.4 puan
3-) Desire Doue (Paris Saint-Germain): 88.2 puan
4-) Pau Cubarsi (Barcelona) 86.3 puan
5-) Kenan Yıldız (Juventus): 85.7 puan
6-) Dean Huijsen (Bournemouth) 84.3 puan
7-) Martim Fernandes (Porto): 83.5 puan
8-) Estevao Willian (Palmeiras) 83.2 puan
9-) Can Uzun (Eintracht Frankfurt): 82.3 puan
10-) Geovany Quenda (Sporting Lizbon): 82.2 puan