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Dünyanın en iyi genç futbolcuları sıralandı: İlk 10'da 2 Türk var

Dünyanın en iyi genç futbolcuları sıralandı: İlk 10'da 2 Türk var

11:2721/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladı. Lamine Yamal'ın başı çektiği listede A Milli Takımımız'dan iki isim yer aldı. İşte o liste:

1-) Lamine Yamal (Barcelona): 90.8 puan

2-) Conrad Harder (Sporting Lizbon): 88.4 puan

3-) Desire Doue (Paris Saint-Germain): 88.2 puan

4-) Pau Cubarsi (Barcelona) 86.3 puan

5-) Kenan Yıldız (Juventus): 85.7 puan 

6-) Dean Huijsen (Bournemouth) 84.3 puan

7-) Martim Fernandes (Porto): 83.5 puan

8-) Estevao Willian (Palmeiras) 83.2 puan

9-) Can Uzun (Eintracht Frankfurt): 82.3 puan

10-) Geovany Quenda (Sporting Lizbon): 82.2 puan

#CIES
#Kenan Yıldız
#Can Uzun

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