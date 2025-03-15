Dusan Tadic'in yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe'de ayrılık haberi canlı yayında açıklandı

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile yollar ayrılıyor. Son oynanan Rangers maçı sonrasında, taraftarların tepkilerine maruz kalan Dusan Tadic'in, başka bir takım ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 42 maçta, 11 gol ve 15 asistle oynayan Dusan Tadic, sarı lacivertli takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe henüz masaya oturmadı.
Özellikle son oynanan Rangers maçı sonrasında taraftarların yoğun tepkisine maruz kalan Dusan Tadic, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
İskoç ekibine karşı sonradan oyuna giren ve seri penaltı atışlarında bir penaltıyı kaçıran Tadic için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
TRT Spor canlı yayınında konuşan gazeteci Barış Yurduseven, Tadic'in Ajax ile anlaştığını ve gelecek sezon Hollanda ekibinin formasını giyeceğini ifade etti.
Şu ana kadar toplamda 98 maçta Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, 27 gol ve 31 asistle oynadı.