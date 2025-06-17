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Dzeko Beşiktaş’ın tüm planını bozdu: Tek bir yol kaldı!

Dzeko Beşiktaş’ın tüm planını bozdu: Tek bir yol kaldı!

09:3517/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Beşiktaş, yüksek maliyeti nedeniyle kadroda düşünmediği yıldız isim ile yollarını ayırmaya çalışırken, İtalyan basınından gelen haber siyah-beyazlıları üzdü.

Beşiktaş'ın gelecek sezonki kadrosunda düşünülmeyen isimlerden olan Ciro Immobile'nin siyah beyazlı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.



Başkan Serdal Adalı'nın 6 milyon euroluk yıllık ücretinde indirim talep ettiği Immobile'ye geçtiğimiz günlerde İtalya'dan iki takımın talip olduğu ileri sürülmüştü.



35 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen kulüplerden birisi Fiorentina'ydı. Ancak İtalyan basınından siyah beyazlıları üzecek bir haber geldi.



Sport Mediaset'in haberine göre; Mor Menekşeler bu transferden vazgeçerek, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Edin Dzeko ile anlaştı.



39 yaşındaki Dzeko'nun Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve maaşının bonuslar hariç 1.5 milyon euro olacağı kaydedildi.



Ciro Immobile'ye ise transfer olabilmesi için şu anda tek altenatif kaldı, o da Milan.



Haberde İtalyan devinin yeni hocası Massimiliano Allegri'nin, santrafor bölgesi için takımda kalması kesin tek isim olan Santiago Gimenez'in yanına iki alternatif daha istediği ifade edildi.



Immobile'yi üçüncü forvet pozisyonunda düşünen Allegri'nin, tecrübeli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ileri sürüldü.



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