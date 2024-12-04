Edin Dzeko'dan çılgın teklife flaş yanıt

Fenerbahçe forması giyen tecrübeli golcü Edin Dzeko'ya çılgın bir teklif geldi. Boşnak yıldızın bu teklife verdiği yanıt ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin geçen sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Edin Dzeko, Süper Lig'de ilk yılında 21 gol atmış ve gol krallığı yarışında 2. olmuştu.
38 yaşında olmasına rağmen bu sezon da takımını sırtlayan deneyimli golcü, Fenerbahçe'de en fazla süre alan futbolculardan biri olarak dikkat çekiyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Dzeko'ya MLS'ten teklif geldiği iddia edildi.
Sarı-lacivertli kulüpte yıllık 4.2 milyon Euro kazanan yıldız golcüye Sabah'ta yer alan habere göre, MLS'ten 8 milyon Euro'luk bir teklif yapıldı.
Ancak Dzeko'nun sezon başında gelen bu teklifi, "Fenerbahçe'ye verilmiş bir şampiyonluk sözüm var." diyerek reddettiği belirtildi.
Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta bin 324 dakika forma giydi.
Tecrübeli yıldız bu karşılaşmalarda 13 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.