Emmanuel Agbadou transferindeki Sergen Yalçın detayını açıkladı

"Taraftarın desteğiyle birlikte çok daha iyi yerlere geleceğiz"





Emmanuel Agbadou, "Sezon sonunda ülkeni Dünya Kupası'nda temsil edeceksin. Bu transfer, Dünya Kupası hedeflerin doğrultusunda senin için ne ifade ediyor?" sorusu üzerine, "Bence bu benim için çok iyi bir fırsat. Çünkü düzenli olarak oynayarak gelişimimi sürdürmem gerekiyor. Gelişmeye devam etmek için oynamanız gerekir. Milli takım kariyerim için de bu önemli çünkü çok rekabet var. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Böyle iyi bir takımın dışında kalmak gerçekten üzücü olurdu. Bu yüzden buraya gelmeye karar verdim. Büyük bir takımda mücadele ederek kendimi göstermek istedim. İngiltere'de olduğu gibi burada da insanların beni yakından takip edeceğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Agbadou, siyah-beyazlı taraftarların takımı desteklemeye devam etmesini istediğini vurgulayarak, "Çünkü bu takımla birlikte güzel şeyler yapmak istiyoruz. İyi bir ekibe sahip olduğumuzu düşünüyorum. İyi bir enerjiye sahibiz. Takım için bu önemli. Bu yüzden taraftara, bizi desteklemeye devam etmelerini söyleyebilirim. Onların desteğiyle birlikte çok daha iyi yerlere geleceğiz" şeklinde görüş belirtti.



