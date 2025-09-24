Yeni Şafak
En değerli 10 takım içerisinde Türk takımı da var! 298 milyon euro...

17:1724/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
UEFA Avrupa Ligi'nde takımların piyasa değerleri listelendi. En değerli 10 kulüp içerisinde Fenerbahçe de yer aldı. İşte sarı-lacivertlilerin sıralaması...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonu lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda en değerli kulüpler belli oldu.

NTV Spor'un Transfermarkt'tan derlediği habere göre turnuvanın en değerli 10 takımı arasında Fenerbahçe de yer aldı. İşte o liste:

1- Nottingham Forest: 566 milyon euro

2- Aston Villa: 547 milyon euro

3- Roma: 389 milyon euro

4- Porto: 365 milyon euro

5- Stuttgart: 312 milyon euro

6- Fenerbahçe: 298 milyon euro

7- Bologna: 265 milyon euro

8- Feyenoord: 210 milyon euro

9- Real Betis: 206 milyon euro

10- Lille: 194 milyon euro

