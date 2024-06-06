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Spor

En iyi 30 genç futbolcu açıklandı: Süper Lig'den bir isim var

Tuğçe Erginkoç
15:30 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:31 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe, 1 Ocak 2005'ten sonra doğan en iyi 30 oyuncu listesini yayınladı. Oyuncular arasında Süper Lig'den bir olmak üzere 4 Türk futbolcu da yer aldı.

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Fransız spor gazetesi L'Equipe, gelecek vadeden en iyi 30 genç futbolcu listesi hazırladı.


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Oyuncular arasında Süper Lig'den bir olmak üzere 4 Türk futbolcu da yer aldı.

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Listede ilk sırayı İspanya'dan Lamine Yamal aldı.

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İşte L'Equipe'in listesindeki Türk futbolcular:



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11. Arda Güler

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13. Kenan Yıldız

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15. Can Uzun

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27. Semih Kılıçsoy

#Arda Güler
#Lamine Yamal
#Semih Kılıçsoy
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