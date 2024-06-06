En iyi 30 genç futbolcu açıklandı: Süper Lig'den bir isim var

Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe, 1 Ocak 2005'ten sonra doğan en iyi 30 oyuncu listesini yayınladı. Oyuncular arasında Süper Lig'den bir olmak üzere 4 Türk futbolcu da yer aldı.

1 / 8 Fransız spor gazetesi L'Equipe, gelecek vadeden en iyi 30 genç futbolcu listesi hazırladı.



2 / 8 Oyuncular arasında Süper Lig'den bir olmak üzere 4 Türk futbolcu da yer aldı.

3 / 8 Listede ilk sırayı İspanya'dan Lamine Yamal aldı.

4 / 8 İşte L'Equipe'in listesindeki Türk futbolcular:





5 / 8 11. Arda Güler

6 / 8 13. Kenan Yıldız

7 / 8 15. Can Uzun