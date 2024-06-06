En iyi 30 genç futbolcu açıklandı: Süper Lig'den bir isim var

Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe, 1 Ocak 2005'ten sonra doğan en iyi 30 oyuncu listesini yayınladı. Oyuncular arasında Süper Lig'den bir olmak üzere 4 Türk futbolcu da yer aldı.
Fransız spor gazetesi L'Equipe, gelecek vadeden en iyi 30 genç futbolcu listesi hazırladı.
Oyuncular arasında Süper Lig'den bir olmak üzere 4 Türk futbolcu da yer aldı.
Listede ilk sırayı İspanya'dan Lamine Yamal aldı.
İşte L'Equipe'in listesindeki Türk futbolcular:
11. Arda Güler
13. Kenan Yıldız
15. Can Uzun
27. Semih Kılıçsoy