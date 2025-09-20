Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı yıldıza: Kırkpınar'da güreşse başarılı olur

Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı yıldıza: Kırkpınar'da güreşse başarılı olur

Selman Ağrıkan
15:4720/09/2025, Cumartesi
G: 20/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu, Frankfurt mağlubiyetinin faturasını teknik direktör Okan Buruk'a kesti. Deneyimli teknik adamı eleştiren Toroğlu, Mauro Icardi için de dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takımın aldığı ağır yenilgiyi Ekol TV'de yorumlayan Erman Toroğlu, gündem olan ifadeler kullandı.

Faturayı teknik direktör Okan Buruk'a çıkaran Toroğlu, "Mağlubiyetin 1 numaralı sorumlusu sensin Okan Buruk. Sarı kart görmeden maçı bitiriyorsun, hakemi nasıl suçlarsın? Takımı iyi hazırlayamamışsın. Bu kadar paranın hepsi çöpe gitmiş" dedi.

Erman Toroğlu, Frankfurt maçında oyuna sonradan giren Mauro Icardi'nin fiziki durumu hakkında da çarpıcı bir benzetme yaptı.

Toroğlu, "Icardi'nin şu anda oynama şansı zor. Icardi Edirne Kırkpınar'da başaltında güreşse çok başarılı olur. Göbeği, kalçası öyle ne biçim ya! Fenerbahçe maçından sonra bir gülücük atıyor, taraftar da 'Vaay Icardi' diyor, Icardi mangırları götürüyor" diye konuştu.

#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Erman Toroğlu
#Frankurt
#Mauro Icardi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON AÇIKLAMALAR 2025: 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af maddelerde var mı?