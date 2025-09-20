Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı yıldıza: Kırkpınar'da güreşse başarılı olur

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu, Frankfurt mağlubiyetinin faturasını teknik direktör Okan Buruk'a kesti. Deneyimli teknik adamı eleştiren Toroğlu, Mauro Icardi için de dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı takımın aldığı ağır yenilgiyi Ekol TV'de yorumlayan Erman Toroğlu, gündem olan ifadeler kullandı.
Faturayı teknik direktör Okan Buruk'a çıkaran Toroğlu, "Mağlubiyetin 1 numaralı sorumlusu sensin Okan Buruk. Sarı kart görmeden maçı bitiriyorsun, hakemi nasıl suçlarsın? Takımı iyi hazırlayamamışsın. Bu kadar paranın hepsi çöpe gitmiş" dedi.
Erman Toroğlu, Frankfurt maçında oyuna sonradan giren Mauro Icardi'nin fiziki durumu hakkında da çarpıcı bir benzetme yaptı.
Toroğlu, "Icardi'nin şu anda oynama şansı zor. Icardi Edirne Kırkpınar'da başaltında güreşse çok başarılı olur. Göbeği, kalçası öyle ne biçim ya! Fenerbahçe maçından sonra bir gülücük atıyor, taraftar da 'Vaay Icardi' diyor, Icardi mangırları götürüyor" diye konuştu.