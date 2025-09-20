Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı yıldıza: Kırkpınar'da güreşse başarılı olur

Toroğlu, "Icardi'nin şu anda oynama şansı zor. Icardi Edirne Kırkpınar'da başaltında güreşse çok başarılı olur. Göbeği, kalçası öyle ne biçim ya! Fenerbahçe maçından sonra bir gülücük atıyor, taraftar da 'Vaay Icardi' diyor, Icardi mangırları götürüyor" diye konuştu.