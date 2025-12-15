Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken yorum: Fenerbahçe 10 kişi oynuyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı net bir üstünlükle tamamladı. İlk 45 dakikada skor üretkenliğiyle öne çıkan sarı-lacivertlilerde bir oyuncu ise eleştirilerin hedefi oldu.

1 /5 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk 45 dakikayı 3-0’lık skorla önde tamamladı.

2 /5 Yüksek tempolu oyunu ve hücumdaki etkinliğiyle devreye rahat bir skorla giren sarı-lacivertlilerin gollerini Anderson Talisca (2) ve Mert Müldür kaydetti.

3 /5 Karşılaşmada skor tabelası Fenerbahçe lehine çalışırken, Kerem Aktürkoğlu’nun performansı eleştirilerin hedefi oldu.

4 /5 Ekol TV’de ilk yarıyı değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu, "40 dakika Kerem’in adını duymadık. Oynuyor mu diye listeye baktım, listede var ama sahada yok. Fenerbahçe 10 kişi oynuyor" ifadelerini kullandı.