Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken yorum: Fenerbahçe 10 kişi oynuyor

Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken yorum: Fenerbahçe 10 kişi oynuyor

Selman Ağrıkan
21:1915/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Fenerbahçe, Süper Lig’de TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı net bir üstünlükle tamamladı. İlk 45 dakikada skor üretkenliğiyle öne çıkan sarı-lacivertlilerde bir oyuncu ise eleştirilerin hedefi oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk 45 dakikayı 3-0’lık skorla önde tamamladı.

Yüksek tempolu oyunu ve hücumdaki etkinliğiyle devreye rahat bir skorla giren sarı-lacivertlilerin gollerini Anderson Talisca (2) ve Mert Müldür kaydetti.

Karşılaşmada skor tabelası Fenerbahçe lehine çalışırken, Kerem Aktürkoğlu’nun performansı eleştirilerin hedefi oldu.

Ekol TV’de ilk yarıyı değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu, "40 dakika Kerem’in adını duymadık. Oynuyor mu diye listeye baktım, listede var ama sahada yok. Fenerbahçe 10 kişi oynuyor" ifadelerini kullandı.

Toroğlu, eleştirilerini sürdürerek, "Aldığı parayı nasıl verecek ne yapacak bilmiyorum" sözlerini kullandı.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Kerem Aktürkoğlu
#Konyaspor
