Erol Bulut'tan gündem olan Fenerbahçe itirafı: 'Almayın' dedim sakat futbolcuyu transfer ettiler

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımı çalıştırdığı dönemle ilgili dikkati çeken itiraflarda bulundu. O dönemde sakat ya da hazır olmayan futbolcular transfer edildiğini belirten 50 yaşındaki çalıştırıcı, ısrarla istediği oyuncunun ise alınmadığını söyledi.
Erol Bulut'un Fenerbahçe kariyeriyle ilgili HT Spor'da yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"Fenerbahçe'ye gittiğimde, benden önceki iki sezon Avrupa'ya gidemeyen bir Fenerbahçe vardı. Sıkıntılı bir dönem. Pandemi dönemi. Taraftarımızın önünde oynayamadık."
"İstediğimiz transferleri tam gerçekleştiremedik. İstediğim takımı kuramadım. O konuyla ilgili çok konuşabilirim. Kimleri istedik, kimleri aldık, kimler alınmadı."
"Neden Fenerbahçe'ye gittim, Alanya'da baskılı ve tempolu futbol. Ondan dolayı Fenerbahçe teklif yaptı. Biz de seve seve kabul ettik. Ama o futbolu oynatmak istiyorsan, ona göre futbolcuları alman gerekiyordu. Hoca-yönetim-sportif direktör istişaresi daha iyi olması gerekiyordu. Benim dönemimde iyi olmadı. Orada hatalar oluştu."
"Benim 5 ayım daha var şampiyonluk için. 5 ayda sakat futbolcu mu, hazır futbolcu mu almak istersiniz? Doğal bir soru. Her teknik direktör cevaplandırabilir. Liderim, 2-3 futbolcu alacağız diye söylüyoruz. Ya sakat ya da hazır olmayan futbolcular geldi devre arasında. Kaliteli futbolculardı ama fayda sağlamayacak oyunculardı. İstediğim transferler gelseydi, o şampiyonluğu elde edebilirdik. Çok iddialı konuşmak istemiyorum ama son maça bile kalmazdı."
"Kötü futbolcular değil, iyi futbolcular alındı ama benim oynatmak istediğim sistemin içerisinde bu futbolcularla ilerleyemeyeceğimizi o dönem belirtmiştim. Nedense ben imza attıktan sonra istenilmeyen futbolcularla, birkaç kişiyle imza atıldı. Ben o sıkıntıları yaşadım. İstemediğim futbolcular alındı."
"İstemediğim futbolcular alındı. Emre Belözoğlu tarafından alındı, yönetim tarafından mı alındı onu bilemem. Perotti diye bir futbolcu aldık. Doktorumuz tarafından raporlandı, konu da oldu. Çok kaliteli bir futbolcu. Roma'da oynuyordu, 30-31 yaşında transfer edildi ama son 3 senesinde 300 gün sakatlık yaşamış, sakatlığı vardı. İsim gelince analiz ettik, kaliteli futbolcu, sakat futbolcu ve alınmaması gerektiğini söyledik. 5 maçta oynadı. 5 maçta iyi işler yaptı. Bize sürekli devamlılık lazım. Yine sakatlandı ve sezonu kapattı. Böyle birkaç kişi daha sayabilirim."
"Alanya'da çalıştığım Bakasetas ile ilgili rapor sundum ve geldiğimden bu yana istediğimi söyledim. Ama hiçbir zaman alamadık. O dönem Alanyaspor ile görüşüldü. Bonservisi de çok yüksek değildi, alınmadı."
"3-4 tane size fazla verim veremeyecek futbolcu almışsınız. Ben ilk yarıda liderdim. Devre arasında 1-2 futbolcu alınsın dedik. Bakasetas'yı yine istedik. Alınmadı. Başka transferlere yöneldik. Gelen arkadaşlarımız ya sakat geldi ya da hazır olmayan futbolcular."