Erol Bulut'tan gündem olan Fenerbahçe itirafı: 'Almayın' dedim sakat futbolcuyu transfer ettiler

"İstemediğim futbolcular alındı. Emre Belözoğlu tarafından alındı, yönetim tarafından mı alındı onu bilemem. Perotti diye bir futbolcu aldık. Doktorumuz tarafından raporlandı, konu da oldu. Çok kaliteli bir futbolcu. Roma'da oynuyordu, 30-31 yaşında transfer edildi ama son 3 senesinde 300 gün sakatlık yaşamış, sakatlığı vardı. İsim gelince analiz ettik, kaliteli futbolcu, sakat futbolcu ve alınmaması gerektiğini söyledik. 5 maçta oynadı. 5 maçta iyi işler yaptı. Bize sürekli devamlılık lazım. Yine sakatlandı ve sezonu kapattı. Böyle birkaç kişi daha sayabilirim."