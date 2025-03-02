Eski hakemler Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyon için ne dedi?

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa-Galatasaray maçına yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Mücadelenin 39. dakikasında Mortedha, Lemina'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve Kasımpaşa penaltı bekledi. Eski hakemler tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 39. dakikasında Kasımpaşa penaltı bekledi. Mortedha, Mario Lemina'nın müdahalesinin ardından yerde kaldı.
Hakem Cihan Aydın, VAR ile iletişime geçtikten sonra oyunu kaldığı yerden devam ettirdi. Eski hakemler Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi.
Deniz Ateş Bitnel: “Kasımpaşa’nın penaltı beklediği pozisyonda, başka bir açı çıkmaz ise topa Lemina değil, Ben Ouanes vuruyor. Lemina da rakibin ayağına vuruyor. Penaltı verilmeliydi!”
Ahmet Çakar: “Kasımpaşa’nın penaltı beklediği pozisyonda penaltı yok.”