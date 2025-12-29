Eski milli futbolcu antrenör oldu: LaLiga'da görev yapacak

LaLiga temsilcisi Real Sociedad, teknik direktörlük görevine getirilen Pellegrino Matarazzo’nun ekibini açıkladı. ABD'li teknik adamın ekibinde eski milli futbolcumuz da yer aldı.
LaLiga ekiplerinden Real Sociedad, teknik direktörlük görevine Pellegrino Matarazzo’nun getirilmesinin ardından teknik kadroyu netleştirdi.
İspanyol kulübünden yapılan resmi açıklamaya göre; Ömer Toprak, Matarazzo’nun ekibine dahil edildi. Böylece eski milli futbolcu, Avrupa’nın üst düzey liglerinden birinde antrenörlük kariyerine resmen başlamış oldu.
Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Pellegrino Matarazzo, yeni sezon planlaması doğrultusunda teknik ekibini oluşturdu. Real Sociedad yönetimi, futbolculuk tecrübesi ve Avrupa geçmişi nedeniyle Ömer Toprak’ın teknik kadroda yer almasının önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.
2024 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Ömer Toprak, uzun yıllar Almanya Bundesliga’da forma giydi. Kariyerinde Ravensburg, Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen gibi kulüplerde görev alan Toprak, Süper Lig’de ise Antalyaspor forması giydi.
Ay-yıldızlı formayı 27 kez giyen Ömer Toprak, milli takım kariyerinde 2 gole imza atmıştı.