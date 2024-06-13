Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarın başlayacak. Geride kalan sezon Süper Lig'de forma giyen 25 futbolcu, ülkelerini bu organizasyonda temsil edecek. Turnuvada Fenerbahçe'den 7, Galatasaray ve Beşiktaş'tan dörder, Trabzonspor ve Gaziantep FK'den üçer, Başakşehir, Antalyaspor, Sivasspor ve Konyaspor'dan birer futbolcu yer alacak. EURO 2024'te boy gösterecek Süper Lig futbolcuları şu şekilde:

1 / 25 Fenerbahçe: Ferdi Kadıoğlu (Türkiye)

2 / 25 Fenerbahçe: Mert Müldür (Türkiye)

3 / 25 Fenerbahçe: İrfan Can Kahveci (Türkiye)

4 / 25 Fenerbahçe: İsmail Yüksek (Türkiye)

5 / 25 Fenerbahçe: Dusan Tadic (Sırbistan)

6 / 25 Fenerbahçe: Dominik Livakovic (Hırvatistan)

7 / 25 Fenerbahçe: Sebastian Szymanski (Polonya)

8 / 25 Galatasaray: Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)

9 / 25 Galatasaray: Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)

10 / 25 Galatasaray: Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

11 / 25 Galatasaray: Kaan Ayhan (Türkiye)

12 / 25 Beşiktaş: Semih Kılıçsoy (Türkiye)

13 / 25 Beşiktaş: Cenk Tosun (Türkiye)

14 / 25 Beşiktaş: Mert Günok (Türkiye)

15 / 25 Beşiktaş: Ernest Muçi (Arnavutluk)

16 / 25 Gaziantep FK: Florin Nita (Romanya)

17 / 25 Gaziantep FK: Denis Draguş (Romanya)

18 / 25 Gaziantep FK: Deian Sorescu (Romanya)

19 / 25 Trabzonspor: Thomas Meunier (Belçika)

20 / 25 Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Türkiye)

21 / 25 Sivasspor: Rey Manaj (Arnavutluk)

22 / 25 Alanyaspor: Jure Balkovec (Slovenya)

23 / 25 Antalyaspor: Adam Buksa (Polonya)

24 / 25 Başakşehir: Krzysztof Piatek (Polonya)