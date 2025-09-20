Yeni Şafak
Falcao yıllar sonra açıkladı: İmza için şok itiraf!

14:2120/09/2025, Cumartesi
Efsane golcü Radamel Falcao, podcast'te kariyerinin dönüm noktasını itiraf etti. Kolombiyalı yıldız yıllarda sonra bir gerçeği açıkladı.

Radamel Falcao, kariyerinin zirvesindeyken Real Madrid’e transfer olma ihtimali olduğunu açıkladı.


Kolombiyalı yıldız, eski takım arkadaşı Mario Suárez ile katıldığı bir podcastte, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in kendisine bir gala sırasında peçeteye imza attırmaya çalıştığını anlattı. 

Falcao, “Bunu saklamamı söyledi, çok utandım çünkü yanımda tüm Atletico taraftarları vardı” dedi.


O dönem Atletico Madrid’in yıldızı olan Falcao, Real Madrid’e gitmenin taraftarlar tarafından ihanet olarak görüleceğini bildiği için teklifi kabul etmedi.


Yine de Falcao, Real Madrid’in ilgisinin ciddi olduğunu ve yönetimden kendisine telefonlar geldiğini doğruladı.


Ancak o yaz Gareth Bale’in transferi gerçekleşince, Kolombiyalı oyuncunun transferi iptal edildi.

