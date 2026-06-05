Fatih Terim'den milli yıldıza büyük övgü: "Olağanüstü bir oyuncu"

Teknik direktör Fatih Terim, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımızın başarılı ismine övgüler yağdırdı. İşte detaylar...
A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, 2026 Dünya Kupası öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Tuttomercato'ya konuşan Terim, Hakan Çalhanoğlu'na övgüler yağdırdı.
Hakan Çalhanoğlu'nun önemine vurgu yapan Terim şunları kaydetti:
"Hakan'ı çok uzun zamandır tanıyorum. Olağanüstü bir oyuncu ve gerçek bir lider. Milli takımda ilk maçına çıktığında birlikteydik ve bugün ülkesi için 100'den fazla milli maça çıktı. Yıllar içinde istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam etti. Artık sadece mükemmel bir oyuncu değil, aynı zamanda takımı yönetebilecek ve büyük sorumluluklar üstlenebilecek bir rol model. Hem Inter hem de milli takımımız için bir ikon."
Arda Güler'in ve Kenan Yıldız'ın gelecek çok daha büyük başarıları elde edebileceklerini söyleyen Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin Dünya Kupası'nda en umut vadeden takımlardan biri olarak kabul edilmesinin sebebi onlar. Kenan, Juventus'ta 10 numarayı giyiyor ve takımın geleceğini etrafında kuracağı bir oyuncu. Arda ise Real Madrid'de üç sezondur oynuyor. Onun için mutluyum. Real Madrid'de oynamak bile bir gurur kaynağı ama kendini kanıtlamayı başarması daha da büyük bir başarı. Ve bunu başarıyor. İki olağanüstü yetenek; gelecekte Ballon d'Or için yarışabilirler ve milli takım için büyük işler başarabilirler. İzlenmesi gereken diğer oyunculardan biri Can Uzun. 2005 doğumlu ve gelecek sezon büyük bir isim olacak başka bir yetenek. Ve Türkiye'nin Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birine sahip olduğunu da belirtmeden geçemem. Uğurcan Çakır, birinci sınıf bir kaleci."