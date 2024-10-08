Fatih Terim'den Mourinho açıklaması: İlk kez konuştu

Türk futbolunun önde gelen teknik adamı Fatih Terim, katıldığı İzmir Spor Zirvesi'nde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.
Türk futbolunun önemli teknik direktörleri Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli İzmir Spor Zirvesi'nde açıklamalar yaptı.
Gazeteci Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtlayan Terim, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında ilk kez konuştu.
Fatih Terim'in Mourinho açıklamaları şöyle;
"Jose Mourinho, dünyanın en başarılı antrenörlerinden bir tanesi."
"Aldığı kupalar ve başarıları için söylenecek bir şey yok."
"İstanbul'da onunla görüşmedik."