Fatih Terim'in yeni adresi açıklandı: Alacağı ücreti duyurdular

12:1516/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Son olarak Al Shabab'ta görev yapan teknik direktör Fatih Terim'i Çekya Milli Takım'ı istiyor. Genel menajer Nedved'in Terim ile iletişime geçtiği ve deneyimli teknik adamın istediği ücretin belli olduğu yazıldı.

Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ta görev yapan teknik direktör Fatih Terim'in adı Çekya Milli Takımı ile anılıyor.

Dünya Kupası yolunda Faroe Adaları'na mağlup olan Çekya, teknik direktörü Ivan Hasek'in görevine son verdi.

Bu yenilgi öncesi olası bir mağlubiyette Terim'in bir numaralı aday olduğu yazılan Çek basınında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sport'un haberine göre; Çekya Genel Menajeri Pavel Nedved'in Al Shabab takımında sportif direktörlük yaparken Terim ile birlikte çalıştığı hatırlatıldı ve tecrübeli hocayla iletişime geçtiği öne sürüldü. Teklife sıcak bakan Fatih Terim'in ise federasyondan aylık 100 bin Euro ücret istediği belirtildi.

Federasyonun kasım ayı için geçici olarak yardımcı antrenör Jaroslav Köstl ile yola devam etmeyi düşündüğü, ocak ayından itibaren ise play-off yolunda takımın yabancı bir isme emanet edileceği belirtildi.

