Felipe Melo’dan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama: ‘Birçok kez yaptık’

Şampiyonlar Ligi'nde alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Galatasaray'ın eski kaptanlarından Felipe Melo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma moral ve motivasyon desteği verdi. Melo, Pazartesi günü oynanacak derbiye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında evinde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu.
Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların efsane oyuncularında Felipe Melo, sosyal medya hesabından destek paylaşımı yaptı.
"BİRÇOK KEZ YAPTIK"
Derbi hakkında takıma mesaj gönderen Melo, "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik ama futbolda bu tip şeyler olabiliyor.
Bir an önce bu maçı unutup, pazartesi günkü derbiye odaklanıp, oradan yine tarihi bir zaferle ayrılmamız gerekiyor. Daha önce birçok kez yaptık. Yine yapabiliriz. Size güveniyorum aslanlar." dedi.