Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Felipe Melo’dan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama: ‘Birçok kez yaptık’

Felipe Melo’dan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama: ‘Birçok kez yaptık’

09:1926/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Şampiyonlar Ligi'nde alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Galatasaray'ın eski kaptanlarından Felipe Melo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma moral ve motivasyon desteği verdi. Melo, Pazartesi günü oynanacak derbiye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında evinde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu.


Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların efsane oyuncularında Felipe Melo, sosyal medya hesabından destek paylaşımı yaptı.


"BİRÇOK KEZ YAPTIK"



Derbi hakkında takıma mesaj gönderen Melo, "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik ama futbolda bu tip şeyler olabiliyor.




Bir an önce bu maçı unutup, pazartesi günkü derbiye odaklanıp, oradan yine tarihi bir zaferle ayrılmamız gerekiyor. Daha önce birçok kez yaptık. Yine yapabiliriz. Size güveniyorum aslanlar." dedi.


#Felipe Melo
#Galatasaray
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Büyük Marmara Depremi Tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AFAD’dan flaş açıklama