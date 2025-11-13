Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe dünyaca ünlü forvet için devreye girdi: Galatasaraylılar tepki gösterdi

Fenerbahçe dünyaca ünlü forvet için devreye girdi: Galatasaraylılar tepki gösterdi

Haber Merkezi
14:2013/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız için harekete geçti. Fenerbahçe'nin bu transfer hareketi sonrasında ibre Galatarasaray'a da döndü.

Fenerbahçe'nin yeni yönetimi, transfer çalışmalarına başladı.

Sarı lacivertliler birçok oyuncu hakkında bilgi aldı.

Bu isimlerden birisi de Barcelona forması giyen Robert Lewandowski.

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Fakat bu transfer adeta bir domino etkisi de oluşturabilir.

Çünkü Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, Osimhen'in profilini ve maliyetini kulübün transfer planlarına uygun bulduğu öğrenildi.

Fichajes'in haberine göre; Deco'nun, Osimhen için 'lider zihniyete sahip, saha içerisinde fark oluşturan bir oyuncu' dediği kaydedildi.

Ayrıca haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Victor Osimhen'in transferi, Barcelona'nın kulübün mali durumunu tehlikeye atmadan Lewandowski'nin yerine geçecek bir halef bulma ihtiyacını karşılıyor. Osimhen, büyük bir projeye atılmaya hazır, gelişmekte olan bir oyuncu profili sunuyor."

İspanyol basınında yer alan diğer haberlerde de Barcelona'nın, Lewandowski'nin ayrılığına sıcak baktığı ve Harry Kane ile Osimhen arasında bir tercih yapacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Lewandowski'yi transfer etmesi durumunda Barcelona'nın da Osimhen'i kadrosuna katma ihtimali bulunuyor.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Lewandowski
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konutlarına eşler başvurabilir mi?