Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızla anlaşma sağladı: Türkiye’nin rekor maaşı ödenecek

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi gündemi sarsacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birisinin, Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

2 /5 Sabah’ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, dünya yıldızı Mohamed Salah ile önemli ölçüde anlaşma sağladı.

3 /5 Haberde, tarafların yıllık 20 milyon euro maaş üzerinden 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı öne sürüldü.

4 /5 İddiaya göre transferin resmiyet kazanması için başkanlık seçiminin sonucu bekleniyor.