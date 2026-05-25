Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızla anlaşma sağladı: Türkiye’nin rekor maaşı ödenecek

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi gündemi sarsacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birisinin, Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Sabah’ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, dünya yıldızı Mohamed Salah ile önemli ölçüde anlaşma sağladı.
Haberde, tarafların yıllık 20 milyon euro maaş üzerinden 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı öne sürüldü.
İddiaya göre transferin resmiyet kazanması için başkanlık seçiminin sonucu bekleniyor.
Başkan adayları Aziz Yıldırım veya Hakan Safi’den birinin seçilmesi halinde Salah transferinin tamamlanabileceği belirtiliyor.