Fenerbahçe ile oynadıkları maçı hatırlattı: ‘O oyuna girince maçın kaderi değişti’

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen Polonya ekibi Gornik Zabrze'de teknik direktör Michal Gasparik, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilere karşı oynamanın kariyeri için büyük bir rüya olduğunu belirten Slovak teknik adam, geçmişte yaşadığı acı bir tecrübeyi hatırlatarak Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü bir yıldızından ne kadar korktuğunu açık açık itiraf etti.
Gornik Zabrze Teknik Direktörü Michal Gasparik, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Polonya temsilcisi Gornik Zabrze, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kura öncesinde Fenerbahçe’yi istediğini belirten Gasparik, sarı-lacivertlilere karşı oynamanın kariyer açısından özel bir deneyim olduğunu söyledi.
Gasparik, “En büyük hayalim, bu stadyumda bir kez daha böyle güçlü bir Fenerbahçe’ye karşı oynamaktı. Bunlar kariyerde özel maçlardır. Kadrolarında dünyanın önemli kulüplerinde forma giymiş birçok deneyimli oyuncu var. Bu yüzden onlarla eşleşmeyi çok istiyordum. Elbette teorik olarak Avusturya ekibiyle oynamak daha kolay olabilirdi ancak onların da Gornik’ten güçlü olduğunu düşünüyorum. Kura böyle sonuçlandı, Fenerbahçe ile oynayacağız ve mücadele edeceğiz. Zor olacak ama kesinlikle deneyeceğiz.” dedi.
Fenerbahçe’nin rakibini hafife alıp almayacağıyla ilgili de konuşan Slovak teknik adam, “Bunu söylemek zor. İlk maçı kendi sahalarında oynayacaklar ve stat muhtemelen tamamen dolu olacak. Böyle bir ortamda rakibi hafife almaktan bahsetmek zor. Spartak Trnava ile onlara karşı oynadığımız dönemi hatırlıyorum. O maçta ilk 11’de değişiklik yapmışlardı ve bizim için biraz daha kolay olmuştu. Ancak ikinci yarıda değişiklikler yaptılar ve Fred oyuna girdikten sonra beş dakika içinde maçın kaderini belirledi, golün asistini yaptı. O maçı kaybettik ama bu kez nasıl hazırlanacaklarını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.
Kura sonrası Spartak Trnava yetkilileriyle görüştüğünü belirten Gasparik, organizasyonel konularda bilgi toplamaya başladığını söyledi. Deneyimli teknik adam, “Otel ve havalimanı seçimi gibi bazı konuları öğrenmek için Spartak’taki insanlarla temasa geçtim. Şimdilik ilk bilgileri topluyorum. Lukas Podolski gibi isimlerle daha detaylı konuşmak için zamanımız var. Bence Poldi de bu kuradan memnundur. İlk maçı deplasmanda oynayacak olmamız büyük avantaj. Rövanş öncesi tur şansını açık tutacak bir sonuç alabileceğimize inanıyorum. Kendi stadımızda da İstanbul’daki atmosfere yakın, özel bir ortam oluşacaktır.” diye konuştu.
Fenerbahçe kadrosundaki yıldızlara da dikkat çeken Gasparik, “Türkiye’de durum böyle. Galatasaray ve Fenerbahçe en büyük iki kulüp ve en büyük yıldızları çekiyor. Hepimiz bu eşleşme için çok heyecanlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.