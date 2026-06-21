Fenerbahçe ile oynadıkları maçı hatırlattı: ‘O oyuna girince maçın kaderi değişti’

Gasparik, “En büyük hayalim, bu stadyumda bir kez daha böyle güçlü bir Fenerbahçe’ye karşı oynamaktı. Bunlar kariyerde özel maçlardır. Kadrolarında dünyanın önemli kulüplerinde forma giymiş birçok deneyimli oyuncu var. Bu yüzden onlarla eşleşmeyi çok istiyordum. Elbette teorik olarak Avusturya ekibiyle oynamak daha kolay olabilirdi ancak onların da Gornik’ten güçlü olduğunu düşünüyorum. Kura böyle sonuçlandı, Fenerbahçe ile oynayacağız ve mücadele edeceğiz. Zor olacak ama kesinlikle deneyeceğiz.” dedi.



