Fenerbahçe masadan kalktı! Menajerle randevuyu iptal etti

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir karar vererek görüştüğü oyuncunun transferinden vazgeçti. İşte ayrıntılar...
En-Nesyri'yi Juventus'a göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, gündemine Everton'dan Beto'yu almıştı.
Sarı-lacivertlilerde, Gineli golcünün transferiyle ilgili nihai karar alındı.
A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Beto'nun transferinden vazgeçti ve masadan kalktı. Sarı-lacivertliler, futbolcunun menajeriyle bugün için planlanan görüşmesi iptal etti.
Beto bu sezon Everton formasıyla 25 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı verdi.
Piyasa değeri 20 milyon euro olan Beto'nun Everton'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.