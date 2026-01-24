Yeni Şafak
Fenerbahçe masadan kalktı! Menajerle randevuyu iptal etti

13:2024/01/2026, Cumartesi
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir karar vererek görüştüğü oyuncunun transferinden vazgeçti. İşte ayrıntılar...

En-Nesyri'yi Juventus'a göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, gündemine Everton'dan Beto'yu almıştı.

Sarı-lacivertlilerde, Gineli golcünün transferiyle ilgili nihai karar alındı.

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Beto'nun transferinden vazgeçti ve masadan kalktı. Sarı-lacivertliler, futbolcunun menajeriyle bugün için planlanan görüşmesi iptal etti.

Beto bu sezon Everton formasıyla 25 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı verdi.

Piyasa değeri 20 milyon euro olan Beto'nun Everton'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Fenerbahçe
#Transfer
#Beto
