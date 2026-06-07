FENERBAHÇE SEÇİM SONUCU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Oy sayım işlemi ne zaman başlayacak?

Saatler tam 17.00’yi gösterdiğinde sandıklar kapanacak ve görevliler tarafından sandıkların açılmasıyla birlikte hiç vakit kaybetmeden oy sayım işlemine geçilecek. Salondaki dev ekranlardan ve FB TV'den de sandık bazında sonuçlar anlık olarak paylaşılmaya başlanacak.