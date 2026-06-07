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FENERBAHÇE SEÇİM SONUCU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Oy sayım işlemi ne zaman başlayacak?

FENERBAHÇE SEÇİM SONUCU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Oy sayım işlemi ne zaman başlayacak?

10:417/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde büyük heyecan dorukta! Bugün (7 Haziran 2026 Pazar) Kadıköy’de gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi bu sabah saat 10.00’da başladı. Peki, oy sayma işlemi ne zaman başlayacak? Fenerbahçe seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinin en yüksek katılımlı ve en heyecanlı kongrelerinden biri bugün Kadıköy'de yaşanıyor. 

7 Haziran 2026 Pazar günü (bugün) eski Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan dev sandıklarda oy verme işlemi sabah saat 10.00 itibarıyla resmen başladı. 


Kulübün kaderini belirleyecek bu tarihi yarışta binlerce kongre üyesi iradesini sandığa yansıtırken, ekran başındaki milyonlarca taraftar "Fenerbahçe seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Oy sayımı ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtını merak ediyor.


Oy Sayım İşlemi Ne Zaman Başlayacak?

Sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir yoğunluğun yaşandığı oy kullanma alanında hareketlilik sürüyor. Resmi tüzük gereği oy verme işlemi akşam saat 17.00’de resmen sona erecek.


Saatler tam 17.00’yi gösterdiğinde sandıklar kapanacak ve görevliler tarafından sandıkların açılmasıyla birlikte hiç vakit kaybetmeden oy sayım işlemine geçilecek. Salondaki dev ekranlardan ve FB TV'den de sandık bazında sonuçlar anlık olarak paylaşılmaya başlanacak.

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